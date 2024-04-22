Жерихина (Бетехтина) Параскева Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихина (Бетехтина) Параскева Лукинична

Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Бетехтин Лука

Мать: ?

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Жерихин Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Жерихин Иван Калинович

д. Васино
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Федосья (Феодосия) Ивановна

Отец ребёнка: Жерихин Иван Калинович

д. Васино
Рождение ребёнка
1733

Сын: Жерихин Степан Иванович

Отец ребёнка: Жерихин Иван Калинович

д. Васино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Иван Калинович

Ильинский погост
Смерть
Неизвестно
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