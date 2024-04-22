Жерихина (Бетехтина) Параскева Лукинична
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Бетехтин Лука
Мать: ?
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Жерихин Иван Калинович
д. Васино
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Федосья (Феодосия) Ивановна
Отец ребёнка: Жерихин Иван Калинович
д. Васино
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Жерихин Иван Калинович
д. Васино
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинский погост
Смерть
Неизвестно