Курманова Амина Сафиюллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курманова Амина Сафиюллаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Мать: Хамидуллина Сайма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айтмухаметова Луиза Миршатовна

Отец ребёнка: Курманов Миршат Сакарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курманов Миршат Сакарьевич

Рождение ребёнка
04.09.1986

Сын: Курманов Марсель Миршатович

Отец ребёнка: Курманов Миршат Сакарьевич

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