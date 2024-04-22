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Волынщикова Фекла Тимофеевна

Место рождения

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Волынщиков Кондратий Андриянович

Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Волынщиков Андриян Андриянович

Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Волынщиков Кирилл (Кирик?) Андриянович

Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Волынщиков Ларион (Лаврентий) Андриянович

Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Волынщиков Сидор Андриянович

Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мавра Андрияновна

Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич

Чиндясы, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Волынщиков Тихон Андрианович (Tikhon Andrianovich)

Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич

Красноярский край, Хакасская АО, Усть-Абаканский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волынщиков Андриян Николаевич

Смерть
Неизвестно
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