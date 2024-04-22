Волынщикова Фекла Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1881
Сын: Волынщиков Кондратий Андриянович
Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Волынщиков Андриян Андриянович
Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Волынщиков Кирилл (Кирик?) Андриянович
Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Волынщиков Ларион (Лаврентий) Андриянович
Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Волынщиков Сидор Андриянович
Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мавра Андрияновна
Отец ребёнка: Волынщиков Андриян Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Красноярский край, Хакасская АО, Усть-Абаканский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно