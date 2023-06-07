Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: Лунев Никифор Петров
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Лунев Никифор Петров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Лунев Никифор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Никифор Петров
Смерть
Неизвестно