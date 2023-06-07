Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: Лунев Никифор Петров

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лунев Никифор Никифоров

Отец ребёнка: Лунев Никифор Петров

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Лунев Никифор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Никифор Петров

Смерть
Неизвестно
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