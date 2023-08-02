Наумец Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1936
Мать ребёнка: Наумец Наталья
Рождение ребёнка
09.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумец Наталья
Курская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна
Мать ребёнка: Наумец Наталья
Смерть
Неизвестно