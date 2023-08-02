Наумец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумец Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Наумец Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Наумец Наталья

Рождение ребёнка
09.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумец Наталья

Курская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Наумец Наталья

Смерть
Неизвестно
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