Эсаулова Матрона Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850 ст.
Дата смертиПосле 1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Есаулов Артемей Иванов
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №90/01.08/01/Стефан/поч.Князевский/Артемий Иванов Эс+Матрона Семёнова, правосл В: т.ж поч кр.Николай Иванов Садаков
Рождение ребёнка
19.02.1885 ст.
Дочь: Евдокия Артемьева
Отец ребёнка: Есаулов Артемей Иванов
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75/1-79) №24/19.02/21/Евдокия/поч.Князевский/кр.Артемий Иоанов Эс + Матрона Симеонова В: т.ж.поч.Алексея Прохорова Эс дочь девица Матрона
Смерть
После 1869 ст.