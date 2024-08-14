Эсаулова Матрона Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулова Матрона Семенова

Эсаулова Матрона Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850 ст.

Дата смерти

После 1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаулов Артемей Иванов

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.08.1883 ст.

Сын: Эсаулов Стефан Артемиев

Отец ребёнка: Есаулов Артемей Иванов

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №90/01.08/01/Стефан/поч.Князевский/Артемий Иванов Эс+Матрона Семёнова, правосл В: т.ж поч кр.Николай Иванов Садаков
Рождение ребёнка
19.02.1885 ст.

Дочь: Евдокия Артемьева

Отец ребёнка: Есаулов Артемей Иванов

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1885 Бахта, Троицкая (237/226/75/1-79) №24/19.02/21/Евдокия/поч.Князевский/кр.Артемий Иоанов Эс + Матрона Симеонова В: т.ж.поч.Алексея Прохорова Эс дочь девица Матрона
Смерть
После 1869 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.