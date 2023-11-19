Султанова Ольга Исламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова Ольга Исламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

1980 г.р.
1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1959

Отец: не указан

Мать: Султанова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Вахмянин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Вахмянин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Вахмянин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахмянин Сергей Васильевич

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