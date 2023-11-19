Султанова Ольга Исламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1980
Сын: Вахмянин Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Вахмянин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1980
Сын: Вахмянин Максим Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахмянин Сергей Васильевич