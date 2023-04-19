Кусковский Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусковская Александра Егоровна
Мать ребёнка: Кусковская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусковская Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Кусковская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кусковский Николай Егорович
Мать ребёнка: Кусковская Анна
Смерть
Неизвестно