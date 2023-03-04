Короваев Феоклист Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Короваев Василий Никитин
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Настасия Феклистова
Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Короваев Ефим Феклистович
Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Пересторонина Параскева Феклистова
Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Короваев Илья Феклистович
Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1729