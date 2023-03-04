Короваев Феоклист Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короваев Феоклист Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Короваев Василий Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Настасия Феклистова

Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1705

Сын: Короваев Ефим Феклистович

Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Пересторонина Параскева Феклистова

Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Короваев Илья Феклистович

Мать ребёнка: Короваева Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короваева Авдотья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Караваевы, город Киров, Кировская область
Смерть
1729
Караваевы, город Киров, Кировская область
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