QASIMOV GƏNCƏLİ FƏRƏC OĞLU
Место рожденияСело Гасымлы, Масаллинский район, республика Азербайджан
Дата рождения1881
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: FƏRƏCULLA KƏRBƏLAYİ QASIM OĞLU
Село Гасымлы, Масаллинский район, республика Азербайджан
Рождение ребёнка
1913
Дочь: FƏRƏCOVA RÜQİYYƏ GƏNCƏLİ QIZI
Рождение ребёнка
1913
Сын: FƏRƏCOV ABUŞ GƏNCƏLİ OĞLU
Село Гасымлы, Масаллинский район, республика Азербайджан
Смерть
1937