QASIMOV GƏNCƏLİ FƏRƏC OĞLU — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиQASIMOV GƏNCƏLİ FƏRƏC OĞLU

QASIMOV GƏNCƏLİ FƏRƏC OĞLU

Место рождения

Село Гасымлы, Масаллинский район, республика Азербайджан

Дата рождения

1881

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: FƏRƏCULLA KƏRBƏLAYİ QASIM OĞLU

Мать: не указана

Село Гасымлы, Масаллинский район, республика Азербайджан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: FƏRƏCOVA RÜQİYYƏ GƏNCƏLİ QIZI

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: FƏRƏCOV ABUŞ GƏNCƏLİ OĞLU

Мать ребёнка: не указана

Село Гасымлы, Масаллинский район, республика Азербайджан
Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close