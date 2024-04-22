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Васильева Ирина Федоровна

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Васильев Федор Семенович

Мать: Васильева Агафья Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1872

Дочь: Васильева Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
06.06.1877

Дочь: Васильева Марфа

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Васильева Устинья

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
15.08.1889

Сын: Васильев Иосиф

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
29.05.1891

Дочь: Васильева Федосия

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
24.09.1893

Дочь: Васильева Фекла

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно
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