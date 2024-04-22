Васильева Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
26.01.1872
Дочь: Васильева Татьяна
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: Васильева Марфа
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
17.08.1884
Дочь: Васильева Устинья
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
15.08.1889
Сын: Васильев Иосиф
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
29.05.1891
Дочь: Васильева Федосия
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
24.09.1893
Дочь: Васильева Фекла
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно