Кутушева (Надршина) Гатия Шагингареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутушева (Надршина) Гатия Шагингареевна

Место рождения

д.Кинзябызово-2

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Мать: Надршина ?

д.Кинзябызово-2
Рождение ребёнка
15.04.1926

Дочь: Кутушева Мусила Губайдулловна

Отец ребёнка: Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
18.03.1930

Дочь: Ишмухаметова Фарзана Губайдулловна

Отец ребёнка: Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
28.11.1985
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
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