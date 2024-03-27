Кутушева (Надршина) Гатия Шагингареевна
Место рожденияд.Кинзябызово-2
Дата рождения1895
Дата смерти28.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Мать: Надршина ?
д.Кинзябызово-2
Рождение ребёнка
15.04.1926
Дочь: Кутушева Мусила Губайдулловна
Отец ребёнка: Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
18.03.1930
Дочь: Ишмухаметова Фарзана Губайдулловна
Отец ребёнка: Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Смерть
28.11.1985
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР