Лисова (Иванова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.10.1911
Дата смерти15.09.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911
Отец: Никонов Иван Никонович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Лисов Андрей
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Римма Андреевна
Отец ребёнка: Лисов Андрей
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Хмелева Аля Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисов Андрей
Смерть
15.09.2003