Лисова (Иванова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисова (Иванова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

29.10.1911

Дата смерти

15.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911

Отец: Никонов Иван Никонович

Мать: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1935

Сын: Лисов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Лисов Андрей

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Римма Андреевна

Отец ребёнка: Лисов Андрей

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Хмелева Аля Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисов Андрей

Смерть
15.09.2003
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