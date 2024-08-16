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Панфилов Федор Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Панфилов Ефим Трифанов

Мать: не указана

10РС 104об возраст 28
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Настасья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Параскева Федорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Никифор Феодоров

Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова

Рождение ребёнка
30.11.1851

Сын: Панфилов Николай Федоров

Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова

10РС 104об
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Панфилова) Гликерия Федорова

Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Панфилова) Васса Федорова

Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова

10РС 104об
Смерть
Неизвестно

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