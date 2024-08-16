Панфилов Федор Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Панфилов Ефим Трифанов
Мать: не указана
10РС 104об возраст 28
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Параскева Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Никифор Феодоров
Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
30.11.1851
Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова
10РС 104об
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Панфилова) Гликерия Федорова
Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Панфилова) Васса Федорова
Мать ребёнка: Панфилова Настасья Петрова
10РС 104об
Смерть
Неизвестно