Щёкотова (Локалина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёкотова (Локалина) Нина Ивановна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1935

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935

Отец: Локалин Иван Андреевич

Мать: Локалина Анна Васильевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.02.1957

Муж: Щёкотов Василий Тимофеевич

Киров, город Киров, Кировская область
Свадьба была в столовой на ул. Ленина, напротив универмага. Некоторые соседки бН пришли смотреть на свадьбу из окон универмага, потому что и так место не было - сколько у Васи родни, а со стороны бН ... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1957

Дочь: Чарушина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Щёкотов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.09.1962

Сын: Щёкотов Олег Васильевич

Отец ребёнка: Щёкотов Василий Тимофеевич

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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