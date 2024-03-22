Щёкотова (Локалина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.10.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935
Отец: Локалин Иван Андреевич
Мать: Локалина Анна Васильевна
Бракосочетание
02.02.1957
Свадьба была в столовой на ул. Ленина, напротив универмага. Некоторые соседки бН пришли смотреть на свадьбу из окон универмага, потому что и так место не было - сколько у Васи родни, а со стороны бН ... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1957
Дочь: Чарушина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Щёкотов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.09.1962
Отец ребёнка: Щёкотов Василий Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург