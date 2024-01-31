прабабушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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прабабушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дед Петя

Отец ребёнка: прадедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дед Ваня

Отец ребёнка: прадедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ба Нина

Отец ребёнка: прадедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не знаю

Отец ребёнка: прадедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ба Люба

Отец ребёнка: прадедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня ба

Отец ребёнка: прадедушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: прадедушка

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