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Гончаренко Татьяна Ильинична

Место рождения

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
04.09.1931

Дочь: Самойлова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.03.1935

Сын: Гончаренко Александр Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич

Тютюниково, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1938

Дочь: Юрова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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