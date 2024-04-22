Гончаренко Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
04.09.1931
Дочь: Самойлова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
07.03.1935
Сын: Гончаренко Александр Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
05.06.1938
Дочь: Юрова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Гончаренко Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно