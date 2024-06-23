Бежанова Мария Станиславна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБежанова Мария Станиславна

Бежанова Мария Станиславна

avatar

Место рождения

Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

19.10.1983

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область
Образование
01.09.1991
Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область
Исетская школа № 7, 9 классов
Образование
01.09.1999
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный колледж имени И.П. Ползунова, специальность: Реклама в СМИ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.