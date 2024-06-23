Бежанова Мария Станиславна
Место рождения
Дата рождения19.10.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
01.09.1991
Исетская школа № 7, 9 классов
Образование
01.09.1999
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный колледж имени И.П. Ползунова, специальность: Реклама в СМИ