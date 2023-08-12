Кайгородцев Федор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Кайгородцева Соломея Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кайгородцев Спиридон Федорович
Мать ребёнка: Кайгородцева Соломея Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кайгородцев Максим Федорович
Мать ребёнка: Кайгородцева Соломея Михайловна
Смерть
Неизвестно