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Кайгородцев Федор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кайгородцев Осип Петрович

Мать: Кайгородцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Кайгородцева Соломея Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кайгородцев Спиридон Федорович

Мать ребёнка: Кайгородцева Соломея Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кайгородцев Максим Федорович

Мать ребёнка: Кайгородцева Соломея Михайловна

Смерть
Неизвестно

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