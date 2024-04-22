Морозов Никита (Мкртич) Семенович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Вера Никитична
Мать ребёнка: Морозова Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Ординарный старшій преподаватель Московской консерваторіи Императорского русского музыкального общества, свободный художникъ, сын Коллежскаго Регистратора Никита (Мигаридичъ) Семеновъ Морозовъ, армяно... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1925
Похоронен на Армянском Ваганьковском кладбище, 5 участок.