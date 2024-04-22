Морозов Никита (Мкртич) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Никита (Мкртич) Семенович

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Морозов Семен Никитич

Мать: Морозова Софья (Српуи) Кирилловна (Кероповна)

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Вера Никитична

Мать ребёнка: Морозова Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Вера Александровна

Ординарный старшій преподаватель Московской консерваторіи Императорского русского музыкального общества, свободный художникъ, сын Коллежскаго Регистратора Никита (Мигаридичъ) Семеновъ Морозовъ, армяно... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1925
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Армянском Ваганьковском кладбище, 5 участок.
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