Мангасаров Арам Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангасаров Арам Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мангасаров Армик

Мать ребёнка: Мангасарова Манушак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мангасарова) Анна

Мать ребёнка: Мангасарова Манушак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мангасаров Рафик

Мать ребёнка: Мангасарова Манушак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мангасаров Рантик

Мать ребёнка: Мангасарова Манушак

Рождение ребёнка
09.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангасарова Манушак

Смерть
04.08.1942

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