Мангасаров Арам Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.08.1942
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мангасаров Армик
Мать ребёнка: Мангасарова Манушак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мангасарова) Анна
Мать ребёнка: Мангасарова Манушак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мангасаров Рафик
Мать ребёнка: Мангасарова Манушак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мангасаров Рантик
Мать ребёнка: Мангасарова Манушак
Рождение ребёнка
09.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мангасарова Манушак
Смерть
04.08.1942