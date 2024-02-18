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Глазырина Васса Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Глазырин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Глазырин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: (Глазырина) Евдокия старшая Васильевна

Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Глазырин Федот Васильевич

Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: (Глазырина) Евдокия младшая Васильевна

Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 39 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: (Глазырина) Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: (Глазырина) Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 43 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно

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