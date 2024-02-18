Глазырина Васса Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Глазырин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: (Глазырина) Евдокия старшая Васильевна
Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Глазырин Федот Васильевич
Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: (Глазырина) Евдокия младшая Васильевна
Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 39 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: (Глазырина) Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: (Глазырина) Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Глазырин Василий Алексеевич
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 43 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно