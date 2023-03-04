Коновалова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Пётр Макарович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Коновалова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Коновалова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович

Смерть
После 1858

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