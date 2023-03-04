Коновалова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Коновалова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Коновалова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Макарович
Смерть
После 1858