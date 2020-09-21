Фёдоров Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдоров Сергей Егорович

Фёдоров Сергей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1956

Дата смерти

21.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2020
Панфилово, Талгарский район, Алматинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.