Матвеевская Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Матвеевский Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Матвеевский Павел Арефьевич
Рождение ребёнка
23.03.1875
Сын: Матвеевский Леонид Павлович
Отец ребёнка: Матвеевский Павел Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1900