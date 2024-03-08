Матвеевская Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеевская Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Матвеевский Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Матвеевский Павел Арефьевич

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1875

Сын: Матвеевский Леонид Павлович

Отец ребёнка: Матвеевский Павел Арефьевич

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеевский Павел Арефьевич

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1900
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