Шакиров Фазулжан
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шакер
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шакиров (фазлыжанов) Хусяин
Мать ребёнка: Шакирова Шарифа
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно