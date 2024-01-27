(Ольховая) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ольховая) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Ольховой Александр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск
Смерть
Неизвестно
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