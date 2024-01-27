(Ольховая) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1960
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Ольховой Александр Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск
Смерть
Неизвестно