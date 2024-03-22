Головин Вячеслав Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1946
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1946
Отец: Журавлёв Сергей Васильевич
Мать: Головина Любовь
Рождение ребёнка
1972
Сын: Головин Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Головина Галина Александровна
Рождение ребёнка
22.05.1977
Дочь: Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Головина Галина Александровна
Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
2009