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Головин Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.10.1946

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1946

Отец: Журавлёв Сергей Васильевич

Мать: Головина Любовь

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Головин Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Головина Галина Александровна

Рождение ребёнка
22.05.1977

Дочь: Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Головина Галина Александровна

Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2009
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