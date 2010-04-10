Мезрин Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1965
Дата смерти10.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1965
Отец: Мезрин Вячеслав
Мать: Мезрина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2010