Мезрин Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1965

Дата смерти

10.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1965

Отец: Мезрин Вячеслав

Мать: Мезрина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2010

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