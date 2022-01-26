Харунжина (Паутова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1932
Дата смерти26.01.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932
Рождение ребёнка
?.02.1960
Сын: Харунжин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Харунжин Анатолий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Харунжин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Харунжин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харунжин Анатолий
Смерть
26.01.2022