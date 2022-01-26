Харунжина (Паутова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарунжина (Паутова) Людмила Николаевна

Харунжина (Паутова) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1932

Дата смерти

26.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932

Отец: Паутов Николай Филиппович

Мать: Паутова Ираида Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.02.1960

Сын: Харунжин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Харунжин Анатолий

Рождение ребёнка
1962

Сын: Харунжин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Харунжин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харунжин Анатолий

Смерть
26.01.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close