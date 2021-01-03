Ханыков Евгений Петрович
Место рожденияМосква
Дата рождения28.04.1949
Дата смерти03.01.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1949
Родился в Кунцево
Бракосочетание
11.04.1975
первый раз поженились 11 апреля 1975 второй раз 28 апреля 1989
Рождение ребёнка
30.01.1976
Дочь: Ханыкова Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Ханыкова (Еремеева) Людмила Леонидовна
Родилась в Кунцево, в роддоме больницы №72. Ул. Академика Павлова, д.22 метро Молодёжная
Смерть
03.01.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Кунцевском кладбище