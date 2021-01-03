Ханыков Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаныков Евгений Петрович

Ханыков Евгений Петрович

avatar

Место рождения

Москва

Дата рождения

28.04.1949

Дата смерти

03.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1949

Отец: Ханыков Пётр Григорьевич

Мать: Ханыкова Екатерина Васильевна

Родился в Кунцево
Бракосочетание
11.04.1975

Жена: Ханыкова (Еремеева) Людмила Леонидовна

первый раз поженились 11 апреля 1975 второй раз 28 апреля 1989
Рождение ребёнка
30.01.1976

Дочь: Ханыкова Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Ханыкова (Еремеева) Людмила Леонидовна

Родилась в Кунцево, в роддоме больницы №72. Ул. Академика Павлова, д.22 метро Молодёжная
Смерть
03.01.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Кунцевском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.