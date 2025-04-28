Хасанов Рашит Шагалиевич
Место рождениясело Белые-Воды Сайрамский район Южно Казахстанская область
Дата рождения14.12.1958
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
село Белые-Воды Сайрамский район Южно Казахстанская область
Бракосочетание
04.02.1984
Кустанай
Рождение ребёнка
23.12.1984
Мать ребёнка: Хисматуллина Нурия Анваровна
Алматы
Рождение ребёнка
27.12.1987
Дочь: Хасанова Риана Рашитовна
Мать ребёнка: Хисматуллина Нурия Анваровна
Алма-Ата Казахстан