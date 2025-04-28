Хасанов Рашит Шагалиевич 14.12.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХасанов Рашит Шагалиевич

Хасанов Рашит Шагалиевич

avatar

Место рождения

село Белые-Воды Сайрамский район Южно Казахстанская область

Дата рождения

14.12.1958

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

село Белые-Воды Сайрамский район Южно Казахстанская область
Бракосочетание
04.02.1984

Жена: Хисматуллина Нурия Анваровна

Кустанай
Рождение ребёнка
23.12.1984

Сын: Хасанов Анвар Рашитович

Мать ребёнка: Хисматуллина Нурия Анваровна

Алматы
Рождение ребёнка
27.12.1987

Дочь: Хасанова Риана Рашитовна

Мать ребёнка: Хисматуллина Нурия Анваровна

Алма-Ата Казахстан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.