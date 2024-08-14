Молодцова Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцова Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодцов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1970

Сын: Молодцов Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Молодцов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1975

Сын: Молодцов Константин Валерьевич

Отец ребёнка: Молодцов Валерий Иванович

Смерть
Неизвестно

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