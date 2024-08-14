Молодцова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1970
Сын: Молодцов Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Молодцов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1975
Сын: Молодцов Константин Валерьевич
Отец ребёнка: Молодцов Валерий Иванович
Смерть
Неизвестно