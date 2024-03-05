(Конина) Мария Дмитриевна
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1893 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894
Отец: Конин Дмитрий Феофанович
Мать: Конина Ироида Амплиевна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178
Смерть
Неизвестно