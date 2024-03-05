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(Конина) Мария Дмитриевна

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1893 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894

Отец: Конин Дмитрий Феофанович

Мать: Конина Ироида Амплиевна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178
Смерть
Неизвестно
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