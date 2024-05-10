Сергадеева (Кайгородцева) Инна Александровна 13.01.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергадеева (Кайгородцева) Инна Александровна

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

13.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1989

Отец: Кайгородцев Александр Александрович

Мать: Кайгородцева (Китаева) Татьяна Николаевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергадеев Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
19.01.2007

Дочь: Сергадеева Даниэла Николаевна

Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.03.2008

Дочь: Сергадеева Юлиана Николаевна

Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.12.2011

Сын: Сергадеев Ярослав Николаевич

Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.02.2013

Дочь: Сергадеева Мирослава Николаевна

Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.06.2018

Сын: Сергадеев Марат Николаевич

Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.06.2018

Сын: Сергадеев Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

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