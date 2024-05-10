Сергадеева (Кайгородцева) Инна Александровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.2007
Дочь: Сергадеева Даниэла Николаевна
Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
22.03.2008
Дочь: Сергадеева Юлиана Николаевна
Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
06.12.2011
Сын: Сергадеев Ярослав Николаевич
Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
01.02.2013
Дочь: Сергадеева Мирослава Николаевна
Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
27.06.2018
Сын: Сергадеев Марат Николаевич
Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
27.06.2018
Сын: Сергадеев Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Сергадеев Николай Анатольевич