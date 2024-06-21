Ханский Николай Максимович 1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханский Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Ханский Максим

Мать: Ханская (Ефимова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ханская) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2005

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