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Автономов Пахом

Место рождения

Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

10.05.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1867 ст.

Отец: Родионов Автоном

Мать: Ильина Варвара

Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Евдокия

Рождение ребёнка
13.01.1893 ст.

Сын: Пахомов Антон

Мать ребёнка: Ильина Евдокия

Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.

Дочь: Пахомова Параскева

Мать ребёнка: Ильина Евдокия

Карманово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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