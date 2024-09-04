Автономов Пахом
Место рождения
Дата рождения10.05.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1867 ст.
Отец: Родионов Автоном
Мать: Ильина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Евдокия
Рождение ребёнка
13.01.1893 ст.
Сын: Пахомов Антон
Мать ребёнка: Ильина Евдокия
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.
Дочь: Пахомова Параскева
Мать ребёнка: Ильина Евдокия
Смерть
Неизвестно