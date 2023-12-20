Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна

Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

02.04.1815

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Прозоров Дементей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рыжков Афонасей Яковлевич

Отец ребёнка: Рыжков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Рыжков Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Рыжков Яков Сидорович

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.04.1815
Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
от чахотки (49 лет)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.