Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти02.04.1815
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Прозоров Дементей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рыжков Афонасей Яковлевич
Отец ребёнка: Рыжков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Рыжков Яков Сидорович
Смерть
02.04.1815
от чахотки (49 лет)