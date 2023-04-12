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Баталов Виктор

Место рождения

село Овсянка города Дивногорска Красноярского края

Дата рождения

10.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1968

Отец: Баталов Александр Михайлович

Мать: Галина Михайловна

село Овсянка города Дивногорска Красноярского края
Бракосочетание
19.06.1992

Жена: Баталова Галина

Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
05.11.1995

Сын: Баталов Николай

Мать ребёнка: Баталова Галина

Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
15.01.2001

Сын: Баталов Артём

Мать ребёнка: Баталова Галина

Лесосибирск Красноярского края
Развод
02.07.2013

Жена: Баталова Галина

Лесосибирск Красноярского края
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