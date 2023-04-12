Баталов Виктор
Место рождениясело Овсянка города Дивногорска Красноярского края
Дата рождения10.11.1968
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1968
Отец: Баталов Александр Михайлович
Мать: Галина Михайловна
село Овсянка города Дивногорска Красноярского края
Бракосочетание
19.06.1992
Жена: Баталова Галина
Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
05.11.1995
Сын: Баталов Николай
Мать ребёнка: Баталова Галина
Лесосибирск Красноярского края
Рождение ребёнка
15.01.2001
Сын: Баталов Артём
Мать ребёнка: Баталова Галина
Лесосибирск Красноярского края
Развод
02.07.2013
Жена: Баталова Галина
Лесосибирск Красноярского края