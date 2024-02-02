Климято (Корякина) Инга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климято (Корякина) Инга Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1972

Отец: Корякин Виталий Александрович

Мать: Константинова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
19.03.1994

Дочь: Патракова Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Климято Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
11.10.2008

Дочь: Климято Даяна Сергеевна

Отец ребёнка: Киселёв Сергей Северьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Сергей Северьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климято Анатолий Александрович

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