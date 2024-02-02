Климято (Корякина) Инга Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1972
Рождение ребёнка
19.03.1994
Дочь: Патракова Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Климято Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
11.10.2008
Дочь: Климято Даяна Сергеевна
Отец ребёнка: Киселёв Сергей Северьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно