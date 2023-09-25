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Игнатовичь Адам

Место рождения

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Игнатовичь Антон

Мать: Ignatovičs (Ignatoviča) Kristīne

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.09.1863

Жена: Ignatovičs (Joņins) Johanna

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Romas katoļu baznīca
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Игнатовичь) Mihalīna

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Ева

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1873

Сын: Игнатовичь Донат

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Ева

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1873

Сын: Игнатовичь Станислав

Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Ева

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

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