Игнатовичь Адам
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Игнатовичь Антон
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.09.1863
Romas katoļu baznīca
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Игнатовичь) Mihalīna
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Ева
Рождение ребёнка
1873
Сын: Игнатовичь Донат
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Ева
Рождение ребёнка
1873
Сын: Игнатовичь Станислав
Мать ребёнка: Игнатовичь (Пицилевичь) Ева