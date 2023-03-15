Сапань (Совенко) Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапань (Совенко) Ефросинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Сова / Совенко Василий?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сапань Михайло Петров

Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дудченкова Агафья Петрова

Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапань Петр Игнатов

Смерть
Неизвестно
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