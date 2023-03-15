Сапань (Совенко) Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Сова / Совенко Василий?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дудченкова Агафья Петрова
Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Сапань Петр Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапань Петр Игнатов
Смерть
Неизвестно