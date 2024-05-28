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Коппель Иоханн Филипп

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Коппель Фридрих

Мать: Коппель Анна Катарина

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коппель Мария Катарина

Рождение ребёнка
1835

Сын: Коппель Иоханн Кристиан

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Коппель Иоганнес

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Коппель Мария Элизабет

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Коппель Иоганн

Мать ребёнка: Коппель Мария Катарина

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коппель Андреас

Мать ребёнка: Коппель Мария Катарина

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Коппель Константин

Мать ребёнка: Коппель Мария Катарина

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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