Коппель Иоханн Филипп
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Коппель Фридрих
Мать: Коппель Анна Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коппель Мария Катарина
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Коппель Иоганнес
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Коппель Мария Элизабет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Коппель Иоганн
Мать ребёнка: Коппель Мария Катарина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коппель Андреас
Мать ребёнка: Коппель Мария Катарина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Коппель Константин
Мать ребёнка: Коппель Мария Катарина
Смерть
Неизвестно