Богословский Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Богословский Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.10.1934
Сын: Богословский Юрий Петрович
Мать ребёнка: Богословская Александра Фёдоровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богословский Борис Петрович
Мать ребёнка: Богословская Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно