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Богословский Пётр Николаевич

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Богословский Николай Александрович

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1934

Сын: Богословский Юрий Петрович

Мать ребёнка: Богословская Александра Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богословский Борис Петрович

Мать ребёнка: Богословская Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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