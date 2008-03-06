Мишаткин Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишаткин Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

06.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
06.03.2008
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