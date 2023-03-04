Останина (Рыболовлева) Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
20.01.1768 ст.
жених отрок дер. Плешковской/невеста девка Анна крест. Карпа Данилова Рыболовлева дочь из дер. Федуловская
Рождение ребёнка
1779
Сын: Останин Кондрат Андреевич
Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович
Смерть
После 1795