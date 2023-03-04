Останина (Рыболовлева) Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Рыболовлева) Анна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Рыболовлев Карп Данилович

Мать: Рыболовлева Неонила Кондратьевна

Бракосочетание
20.01.1768 ст.

Муж: Останин Андрей Петрович

жених отрок дер. Плешковской/невеста девка Анна крест. Карпа Данилова Рыболовлева дочь из дер. Федуловская
Рождение ребёнка
1779

Сын: Останин Кондрат Андреевич

Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Останин Демид Андреевич

Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Останин Диомид Андреевич

Отец ребёнка: Останин Андрей Петрович

Смерть
После 1795
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