Коротыч валентина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротыч валентина николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ск
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1977

Дочь: Сонюшкина наталья сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1981

Сын: Коротыч дмитрий сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1986

Дочь: Ефимова екатерина сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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