Коротыч валентина николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1977
Дочь: Сонюшкина наталья сергеевна
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Рождение ребёнка
21.06.1981
Сын: Коротыч дмитрий сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1986
Дочь: Ефимова екатерина сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности