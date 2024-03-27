Закирова Марьямбика
Место рожденияс.Тюбяк, Сабинский р-он, ТАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Закизянов Мубарак Закизянович
Отец ребёнка: Закиров Закизян
Рождение ребёнка
08.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закиров Закизян
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закиров Закизян
Смерть
Около 1933
Причина смерти: В молодом возрасте