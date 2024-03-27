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Закирова Марьямбика

Место рождения

с.Тюбяк, Сабинский р-он, ТАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Закизянов Мубарак Закизянович

Отец ребёнка: Закиров Закизян

Рождение ребёнка
08.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Закизян

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Закизян

Смерть
Около 1933
Причина смерти: В молодом возрасте

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