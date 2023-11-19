Кильганова (Козлова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Козлов Андрей Кузьмич
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Кильганов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.
Дочь: Кильганова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.
Сын: Кильганов Харитон Григорьевич
Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.
Сын: Кильганов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.
Сын: Кильганов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1920 ст.
Сын: Кильганов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно