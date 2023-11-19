Кильганова (Козлова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильганова (Козлова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Козлов Андрей Кузьмич

Мать: Козлова Александра Ивановна

Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Муж: Кильганов Григорий Федорович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Кильганов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.

Дочь: Кильганова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.

Сын: Кильганов Харитон Григорьевич

Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.

Сын: Кильганов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1914 ст.

Сын: Кильганов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1920 ст.

Сын: Кильганов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Кильганов Григорий Федорович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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