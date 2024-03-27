Нугайбеков Мирихан Ахметханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1914
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Нугайбеков Ахметхан Салташ Улы
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мириханов Габдулла
Мать ребёнка: Нугайбекова Хаерниса
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мириханов Миргарифан
Мать ребёнка: Нугайбекова Хаерниса
д.Урсаево Заинский р-н РТ
Смерть
1914
Похороны
Неизвестно
Урсаево, 452634, Россия