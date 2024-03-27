Нугайбеков Мирихан Ахметханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугайбеков Мирихан Ахметханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Нугайбеков Ахметхан Салташ Улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мириханов Габдулла

Мать ребёнка: Нугайбекова Хаерниса

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мириханов Миргарифан

Мать ребёнка: Нугайбекова Хаерниса

д.Урсаево Заинский р-н РТ
Смерть
1914
Похороны
Неизвестно
Урсаево, 452634, Россия
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